Demonstranti v Portlandu házeli zápalné lahve na policisty, incident natočil zpravodaj NYT

Policie podle Reuters informovala o "bouřlivém a násilném chování" demonstrantů na jihozápadní Stark Street. Uvedla, že někteří házeli "zápalné bomby" na policisty a nejméně jeden člověk přitom byl zraněn. Na twitteru portlandský policejní sbor sdílel video incidentu zachycené zpravodajem The New York Times. Ten uvedl, že na začátku videa jeden protestující běží s nohama v plamenech. Policie uvedla, že řadu lidí zatkla, ale nesdělila konkrétní počet.

Fire bombs were thrown at officers, injuring at least one community member. Police are trying to restore peace and order for the safety of this neighborhood. https://t.co/V3UOCR6Bc4