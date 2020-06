Demonstranti v USA strhli sochy Kryštofa Kolumba, padl i obhájce otrokářství

Dnes o tom informovaly agentury Reuters a AP. Několik desítek demonstrantů z řad domorodých obyvatel strhlo ve městě Saint Paul ve státě Minnesota ze žulového podstavce sochu janovského mořeplavce Kolumba, která stála před budovou místního zákonodárného sněmu.

Domorodí obyvatelé USA dlouhodobě vyjadřují výhrady proti oslavování Kolumba s argumentem, že jeho expedice do Ameriky vedly ke kolonizaci a genocidě jejich předků.

Demonstrace proti rasismu a policejní brutalitě, které místy doprovází násilí a ničení veřejného majetku, vyvolala smrt amerického černocha George Floyda, kterého koncem května udusil při zatýkání bělošský policista.

Ve středu protestující v Bostonu urazili a poškodili hlavu na pomníku slavného mořeplavce. O den dříve dav ve městě Richmond ve Virginii svalil Kolumbovu sochu a hodil ji do jezera.

V Richmondu, který byl v letech 1861 až 1865 hlavním městem Konfederovaných států amerických, byla ve středu před půlnocí stržena socha konfederačního prezidenta Jeffersona Davise.

BREAKING: The Jefferson Davis statue on Richmond's Monument Avenue has been pulled down. This is a developing story. pic.twitter.com/DBXjOzbWbR #Richmond #JeffersonDavis #BlackLivesMatter