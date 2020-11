Den díkůvzdání letos významně omezuje pandemie

Mnoho Američanů však i tak nerespektuje prosby úřadů aby se vyhnuli cestování a návštěv svých blízkých a přispěli tak k pomalejšímu šíření nákazy.

Newyorský průvod s obřími nafukovacími balony ve tvaru postaviček z filmů a seriálů má už téměř staletou tradici, letos jej však pořadatelé vzhledem k situaci museli výrazně omezit. Průvod se vydal pouze na cestu o délce jednoho městského bloku namísto normálních čtyř kilometrů. Místo lidí dnes nesly balony ulicí speciálně upravená vozidla a diváci měli zakázáno události přihlížet přímo v ulicích.

Spojené státy registrují v posledních týdnech dosud nevídané počty nově nakažených a v zemi nyní začíná rychle stoupat také denní počet zemřelých s covidem-19. Stále rovněž roste počet lidí, kteří jsou kvůli těžkému průběhu nemoci v nemocnici, nyní jich je již přes 89.000.

Úřady a politici v posledních dnech opakovaně Američany vyzývají, aby letošní setkání s rodinou či přáteli oželeli, zůstali doma a tím zabránili dalšímu šíření nákazy. Podle údajů amerického Úřadu pro bezpečnost v dopravě (TSA) však podniklo cestu letadlem od pátku do středy téměř šest milionů osob. Jednalo se o nejrušnější dobu na amerických letištích od letošního března, i tak je však počet cestujících asi dvakrát menší než za normálních okolností.

Mnoho Američanů nevidělo své blízké několik měsíců a jsou proto ochotni cestu podniknout, ačkoliv vědí, že s sebou může nést určité nebezpečí. Podle průzkumu státní univerzity v Ohiu se asi 40 procent cestujících chystá zúčastnit setkání považovaného za riskantní, při němž se sejde více než deset lidí, nebo osoby žijící v různých domácnostech. Třetina z dotazovaných přitom nebude po hostech vyžadovat, aby měli přes ústa a nos roušku.

Kvůli touze strávit svátky se svými blízkými se dostal do problémů starosta města Denver Michael Hancock. Ten nejdříve vyzval Američany, aby zůstali na Den díkuvzdání doma a vyhnuli se cestování. Podle lokální stanice 9news však asi o půl hodiny později sám nasedl do letadla mířícího do státu Mississippi, kde žije jeho rodina. Za svoje jednání se následně omluvil a prohlásil, že se jednalo o "rozhodnutí, jež se zrodilo v mém srdci, ne v mé hlavě".

Prezident Donald Trump i demokrat Joe Biden, který podle projekcí nahradí Trumpa v Bílém domě, stráví svátky doma v rodinném kruhu. Biden obvykle tráví Den díkuvzdání na ostrově Nantucket u pobřeží státu Massachusetts, letos však zůstal ve svém prázdninovém domě v domovském Delawaru. Trump běžně jezdívá do svého luxusního rezortu Mar-a-Lago na Floridě, tentokrát však zůstal ve Washingtonu přičemž část dnes strávil ve svém golfovém klubu v nedaleké Virginii.

Odlišný přístup obou politiků k pandemii covidu-19 se přitom projevil i v jejich sděleních před svátky. Zatímco Biden apeloval Američany, aby podstoupili "společnou oběť" v zájmu zdraví svých spoluobčanů a zůstali doma, Trump občany vyzval, aby se sešli v domovech i ve svatostáncích a nabídli Bohu děkovnou modlitbu.

Prezident čelí kritice řady expertů, že od počátku zlehčuje rizika spojená s pandemií a že jeho okolí nerespektuje doporučení zdravotních expertů a epidemiologů, což vedlo k několika vlnám nákaz v Bílém domě. Trump a jeho tým však tvrdí, že restrikce ekonomiky a pohybu obyvatel způsobují ekonomické a psychické škody, jež převažují zdravotní rizika plynoucí s šíření covidu-19.