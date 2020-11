Den díkuvzdání: Miliony Američanů se vydaly na cesty, pandemii covid-19 navzdory

Podle průzkumu pro list The New York Times (NYT) plánuje s blízkými mimo nejužší rodinný kruh povečeřet zhruba čtvrtina Američanů. Nemalá část občanů se však rozhodla tradiční formát oslavy oželet.

Den díkuvzdání je tradičně spojován se setkáním v širokém rodinném kruhu u bohaté tabule, na níž nesmí chybět krocan s nádivkou, brusinková omáčka a dýňový koláč. Ve Spojených státech svátek připadá na čtvrtý listopadový čtvrtek, v sousední Kanadě jej slaví už druhé říjnové pondělí. Poprvé svátek slavili evropští osadníci v Americe v roce 1621 jako poděkování za sklizeň a přežití první zimy.

Jen mezi pátkem a nedělí americká letiště minulý týden odbavila tři miliony cestujících, což je asi polovina běžného provozu kolem Dne díkuvzdání. I tak se však odhodlalo létat nejvíce Američanů od poloviny března, kdy se začala nemoc covid-19 v zemi prudce šířit. Hlavní americký expert na infekční choroby Anthony Fauci v rozhovoru s televizním kanálem CBS News řekl, že rušná letiště "nás dostanou do ještě větších problémů, než máme nyní". Miliony Američanů se však také letos kvůli koronaviru rozhodly tradiční oslavu Dne díkuvzdání oželet a zůstat doma.

"Jsme zvyklí na rodinné sešlosti. Nemožnost trávit svátky s rodinou, zejména pokud jde o návštěvu rodičů, je těžká," uvedl Abdul Razzak z Ohia. Meredith Powerová z Marylandu mezitím řekla BBC, že Den díkuvzdání bude trávit pouze s manželem a rodinným známým, se kterým se stýkají celý rok. Ryan Sedgeley z Wyomingu uvedl, že se celý rok vyhýbá zbytečnému cestování a kontaktům s dalšími lidmi. Mrzí ho však, že se nemůže vídat se svou babičkou.

Většina pozornosti se nicméně soustředí na Američany, kteří se přece jen rozhodli cestovat. Snímek z přeplněné letištní haly na internetu sdílel lékař Cleavon Gilman, který pracuje na pohotovosti v Arizoně. Napsal v něm, že nemocnice v Arizoně jsou přetížené a zbývá pouze 174 lůžek na jednotkách intenzivní péče, zmínil miliony nemocných a nakažený zdravotnický personál. "Naše prosby o pomoc jsou ignorovány, toto je letiště ve Phoenixu," napsal.

