Děsivý zvuk zkroucené oceli, budova se hroutila, padaly trosky. Hasič popsal zásah 11. září

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Někdy se zdá, jako by to bylo včera. Jindy mi přijde, jako by to bylo před 20 lety, uvádí Jay Jonas, který je stále členem newyorského hasičského sboru, momentálně jako zástupce náčelníka. Někdejší kapitán hasičů ve čtvrti Chinatown na Dolním Manhattanu vypráví agentuře Reuters trýznivý příběh záchrany a přežití po pádu Světového obchodního centra (WTO) po teroristických útocích z 11. září 2001.