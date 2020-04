Dezinfekce do žíly? Trumpův výrok vyděsil lékaře, důrazně varují veřejnost

"Nitrožilní aplikace nebo požití dezinfekčních prostředků je běžná metoda lidí, kteří se chtějí zabít. Je to neodpovědné a nebezpečné," zhodnotil Trumpovy výroky plicní lékař Vin Gupta pro televizi NBC News.

Lékař ze západovirginského Charlestonu Kashif Mahmood vzkázal Američanům, aby "ignorovali Trumpovy lékařské rady".

Podle Johna Balmese ze Všeobecné nemocnice v San Francisku je nebezpečné už samo vdechování výparů některých dezinfekcí, které může vyvolat vážné zdravotní problémy. "Vdechování chlorových dezinfekcí je pro plíce to úplně nejhorší. Průdušky a plíce nejsou stavěné na dezinfekční výpary. Je to naprosto směšná myšlenka," řekl agentuře Bloomberg.

Na kontroverzní slova prezidenta reagoval i jeho pravděpodobný volební soupeř Joe Biden. "Ultrafialové záření? Injekce dezinfekcí? Mám jiný nápad, pane prezidente: více testování, a to okamžitě. A ochranné pomůcky pro skutečné zdravotnické profesionály," napsal na twitteru bývalý viceprezident, který se letos s největší pravděpodobností s Trumpem utká o prezidentské křeslo.

UV light? Injecting disinfectant?



Here’s an idea, Mr. President: more tests. Now. And protective equipment for actual medical professionals. https://t.co/Zv4Mfs2Z4a