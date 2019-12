"Vyzvu (bolivijskou) prezidentku a ministra zahraničí, aby žádali odchod těchto osob ze země. Není správné, aby si dělali, co chtějí. Už je to velmi mnoho let, co jsme přestali být španělskou kolonií," uvedl o víkendu bolivijský ministr vnitra. Dodal, že dva španělští diplomaté "urazili bolivijský lid", a proto nemohou v zemi zůstat.

Bolivijská policie v pátek u budovy rezidence mexického velvyslanectví v La Pazu zadržela dva vozy s diplomatickou značkou španělské ambasády. Jela v nich Cristina Borreguerová, která dočasně vede španělské velvyslanectví v Bolívii, a další španělský diplomat. Doprovázela je ale ochranka s kuklami na hlavách a podle bolivijských médií i se zbraněmi.

zdroj: YouTube

Zástupce bolivijské vlády Jorge Quiroga v neděli vyzval španělskou vládu, aby se za incident omluvila. "Ať nám pan Pedro Sánchez nevypráví pohádky a řekne pravdu o tom, co se snažila jeho vláda udělat, ať se omluví naší zemi," vzkázal Quiroga španělskému premiérovi.

Španělská vláda k incidentu uvedla, že šlo o "zdvořilostní" návštěvu. Odmítla, že by chtěla pomoci komukoli k útěku. Kvůli incidentu se do této jihoamerické země chystá vyslat vyšetřovací tým, uvedla španělská média.

V rezidenci mexické ambasády pobývá desítka bývalých vysokých bolivijských funkcionářů, včetně několika exministrů vlády exprezidenta Eva Moralese. Tento první indiánský prezident Bolívie, která stál v čele země téměř 14 let, podal minulý měsíc pod tlakem demonstrací a velení armády demisi a utekl do Mexika, které mu udělilo azyl. Posléze se přesunul do Argentiny.

Na mexickém velvyslanectví v Bolívii se skrývá desítka Moralesových ministrů a úředníků, na čtyři z nich vydalo nové vedení země zatykače kvůli různým trestným činům, včetně terorismu.

Zatykač vydala bolivijská prokuratura tento měsíc i na samotného Moralese, který je obviněn ze vzpoury a terorismu mimo jiné kvůli tomu, že po útěku do Mexika podněcoval své příznivce k nepokojům a blokádám měst s cílem svrhnout nynější vládu. I z Argentiny vede Morales politickou kampaň. Bolívii čekají na jaře nové prezidentské volby, v nichž ale Morales nesmí kandidovat. Vedení jeho strany ho nicméně vybralo za šéfa své volební kampaně.