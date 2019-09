Diplomatická roztržka: USA vyhostí dva kubánské diplomaty, prý jsou bezpečnostní riziko

Zbylí členové kubánské mise nesmějí opustit Manhattan, kde stojí sídlo OSN, uvedla mluvčí ministerstva Morgan Ortagusová.

Spojené státy mají povinnost udělovat víza zemím, které o to v souvislosti se zastupováním ve světové organizaci požádají. Občas ale americké úřady regule OSN obcházejí, aby postihly sankcemi nežádoucí režimy, například Írán.

After 2 members of Cuba’s UN mission engaged in activities harmful to U.S. national security, we asked them to leave the U.S. Members of Cuba’s UN mission are also restricted to stay in Manhattan. We take any & all attempts against the National Security of the U.S. seriously.