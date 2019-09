Volání po kontrole zbraní zesílilo v USA po sérii krvavých incidentů, při nichž bezhlavě pálící pachatelé postříleli desítky lidí. Debata o potřebě nových zákonů zvlášť zesílila před šesti týdny, kdy při střelbě v Texasu a Ohiu zemřelo třicet lidí.

"Jde to hodně pomalu," řekl prezident Donald Trump v televizním rozhovoru. Připustil, že zbraně by se neměly dostat do rukou "špatných lidí", ale trval na tom, aby k nim měli přístup lidé dbalí zákonů. Druhý ústavní dodatek, garantující Američanům držení zbraně, šéf Bílého domu nehodlá měnit. "Spousta lidí si myslí, že jde jen o to, zablokovat přístup ke zbraním," konstatoval prezident a dodal, že nic takového nedopustí.

O zpřísnění přístupu ke zbraním jedná americký Kongres a podle AP se do přípravy novely příslušného zákona vložil i ministr spravedlnosti William Barr, který už sestavil legislativní návrh.

Sněmovna reprezentantů, dolní kongresová komora, už letos schválila dva zákony, které prodej zbraní více regulují, ale Senát o nich ani nezačal jednat. Vůdce republikánské senátní většiny Mitch McConnell nedávno prohlásil, že nemá smysl odhlasovat zákon, který by prezident stejně vetoval.