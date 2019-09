Trump se chce počtvrté sejít s Kimem. Bude i jednání s Ruháním? Spekulace se množí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americký prezident Donald Trump před novináři uvedl, že by si přál se do konce roku znovu setkat se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Uvedly to dnes tiskové agentury. Americký prezident vyslovil také přesvědčení, že jej Izraelci nešpehují, a tvrdil, že Írán si přeje setkání se Spojenými státy.