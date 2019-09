Pokud jsou tyto zprávy pravdivé, pak "snaha prezidenta Trumpa zneužívat moc a ponižovat naši zemi nezná hranic", uvedl Joe Biden v prohlášení. Prezident by měl zveřejnit přepis červencového telefonického rozhovoru, "aby Američané mohli sami celou záležitosti posoudit", dodal Biden.

If these reports are true, then there is truly no bottom to President Trump’s willingness to abuse his power and abase our country. pic.twitter.com/PblNGDarXU

Bidenův syn Hunter byl spoluvlastníkem ukrajinské energetické firmy v době, kdy byl jeho otec druhým mužem ve vládě Baracka Obamy. Biden podle vlastního přiznání v roce 2016 zatelefonoval do Kyjeva a pod pohrůžkou zablokování půjček přinutil vládu, aby odvolala generálního prokurátora, který firmu Huntera Bidena vyšetřoval pro podezření z korupce.

Trump podle médií letos v létě žádal nového ukrajinského prezidenta Zelenského, aby Kyjev začal Bidenova syna vyšetřovat. V červencovém telefonátu údajně Trump osmkrát vyzval Zelenského ke spolupráci v této věci s jeho osobním právníkem Rudym Giulianim. Už v květnu se objevily informace, že Giuliani si chtěl na Ukrajině opatřit kompromitující informace na bývalého viceprezidenta Bidena, který je považován za největšího Trumpova soupeře v prezidentských volbách 2020.

Sám Trump veškerá podezření odmítl. Ve čtvrtek na twitteru napsal, že jeho telefonické rozhovory nepochybně monitorují "různé americké agentury" a možná i cizina. "Vzhledem k tomu snad nikdo nemůže být tak pitomý, že by věřil tomu, že povídám něco nepatřičného," konstatoval prezident.

....Knowing all of this, is anybody dumb enough to believe that I would say something inappropriate with a foreign leader while on such a potentially “heavily populated” call. I would only do what is right anyway, and only do good for the USA!