Dva ze tří amerických voličů jsou podle průzkumu přesvědčeni, že odpovědnost za klimatickou rovnováhu mají americké energetické a strojírenské firmy, stejné procento Američanů je přesvědčeno, že svůj díl odpovědnosti má i Trumpova vláda.

Prezident Donald Trump v minulosti využil svých exekutivních práv k omezení regulace škodlivých emisí a vytvořil legislativní podmínky pro rozvoj těžby, hlavně černého uhlí. Opatření odůvodnil snahou rozšířit pracovní příležitosti a snížit nezaměstnanost.

Vztah ke klimatickým změnám je vystaven největší kritice z šesti hlavních okruhů prezidentova programu, vyplynulo z průzkumu. Zatímco ekologickou politiku vlády schvaluje 32 procent lidí, zdravotní péči například 37 a migrační politiku 38 procent. Celkově teď prezidentovu politiku schvaluje 43 procent občanů, 53 procent s Trumpem nesouhlasí.

While 66% of Republicans approve of the president's handling of climate change, only 7% of Democrats and 29% of independents agree. https://t.co/YnR2n3Gy6I pic.twitter.com/zRGRjYyr81