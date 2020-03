Jak zabránit opakování celosvětové krize z roku 2008? Ekonom má jasno

Výzva epických rozměrů

Neschopnost pochopit závažnost ekonomických výzev a získat nadstranickou podporu pro rychlou a odvážnou fiskální podporu posiluje pravděpodobnost, že se může opakovat velká recese z let 2008 a 2009, obává se odborník. Poukazuje, že americký prezident Donald Trump zatím neustále připomíná americké veřejnosti stranickým slovníkem, že ekonomika USA je silná a svět jen závidí.

Trump tak činí navzdory skutečnosti, že americké akciové trhy ztratily již třetinu hodnoty, i signálům, že na úvěrových trzích se hromadí stres a nad zbytkem světové ekonomiky se zatahují temné mraky, uvádí Lachman. Konstatuje, že momentálně není čas na vychvalování ekonomického výhledu či stranický boj, jelikož americká i světová ekonomika čelí výzvě "epických rozměrů".

"V důsledku může americkou i globální ekonomiku čekat nejtvrdší ekonomické přistání, pokud se tyto výzvy brzy nesetkají s odvážnou a koordinovanou mezinárodní ekonomicko-politickou reakcí," píše expert. Znepokojuje ho především výhled americké i globální ekonomiky, který se objevil ještě před šokem vyvolaným závažností pandemie koronaviru.

Momentálně jsou v Číně, Itálii, Japonsku či Španělsku desítky milionů doslova zavřených pracovníků, což má za následek, že tyto ekonomiky se prakticky zastavily, vysvětluje Lachman. Dodává, že pracovníci začínají být zavíráni doma i ve Spojených státech a zbytku Evropy, navíc byly narušeny dodavatelské řetězce, jak je zpřísňováno místní i mezinárodní cestování.

To by představovalo důvod k obavám i v době, kdy je globální ekonomika silná na finančních trzích panuje rovnováha, což nyní zdaleka neplatí, konstatuje ekonom. Uvádí, že koronavirus udeřil přesně v době, kdy 90 % ekonomik světa zažívalo zpomalení, a ve chvíli, kdy byla hodnota amerických akcií na enormních úrovních, kterých dosáhla jen třikrát za posledních sto let, a americké i světové úvěrové trhy silně podceňovaly riziko platební neschopnosti.

Bublina praskla

"V této fázi by mělo být jasné, že epidemie koronaviru propíchla světovou akciovou bublinu, odstartovala náhlé přecenění úvěrů, což může vyústit v celosvětovou úvěrovou krizi a vést k masivní repatriace kapitálových toků z rozvíjejících se tržních ekonomik," pokračuje Lachman. Podotýká, že tento proces již stál americké domácnosti 9 bilionů dolarů a vedl ke zvýšení nákladů na úvěry pro podniky.

Proto je naivní si myslet, že bez odvážné ekonomicko-politické akce dojde k rychlému ozdravení americké i světové ekonomiky, jakmile začne epidemie koronaviru slábnout, tvrdí odborník. Dodává, že velmi pravděpodobná souběžná recese světové ekonomiky doplněná zhroucením akciových a finančních trhů si žádá nejodvážnější a maximálně koordinovaná ekonomicko-politická opatření.

Nástin objemu finanční podpory, kterou může potřebovat jen americká ekonomika, poskytuje ekonomický model americké centrální banky FED, který zjistil, že propad cen akcií stál doteď americké hospodářství 2 % HDP, uvádí expert. Konstatuje, že pokud přičteme škody, které působí krize na finančních trzích, dojdeme k záchrannému balíku mnohem vyššímu, než je 850 miliard dolarů, které nyní navrhuje Trumpova administrativa.

Je povzbudivé, že americká administrativa o podpůrném balíku alespoň mluví, ale je sporné, zda je dostatečně velký a zda získá potřebnou podporu napříč politickým spektrem v Kongresu, poukazuje ekonom. Za zklamání označuje fakt, že Spojené státy se nepostavily do čela celosvětově koordinovaných opatření k řešení toho, co zjevně není pouze americkou, ale světovou ekonomickou krizí.

V říjnu 2008 bylo nutné skutečné zhroucení amerických akciových trhů, aby se v USA našla podpora pro záchranný program známý jako TARP, upozorňuje Lachman. Doufá, že tentokrát politici odloží stranické zájmy a rychle schválí dobře cílený, dostatečně velký fiskální záchranný balík, který může nejen Spojené státy ušetřit opakování velké ekonomické recese z let 2008 a 2009.