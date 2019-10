Donald Trump podepsal nařízení k posílení systému Medicare

Trump o systému zdravotního zabezpečení hovořil ve čtvrtek při návštěvě floridské oblasti známé jako The Villages, kde žije mnoho amerických důchodců. Návrhy demokratů přitom prezident označil za socialistické a slíbil, že zabrání jejich přijetí. Plán demokratického kandidáta na prezidenta Bernieho Sanderse zvaný Medicare fo All (Medicare pro všechny) by ze hry prakticky vyřadil soukromé zdravotní pojišťovny.

Podle agentury Reuters bude zřejmě zdravotnictví jedním z velkých témat kampaně před prezidentskými volbami v roce 2020. Florida, kde Trump o Medicare hovořil, je přitom klíčovým státem pro vítězství ve volbách.

Americká vláda už v minulých měsících přijala řadu opatření v oblasti zdravotnictví, které mají například snížit cenu léků. V červnu Trump podepsal dekret, který nařizuje nemocnicím zveřejňovat předem konečné ceny, které pacient zaplatí za běžné testy a procedury.

Medicare je veřejné zdravotní pojištění pro Američany starší 65 let a postižené. V loňském roce ho využívalo kolem 60 milionů obyvatel Spojených států. Jde o program, který v polovině 60. let minulého století prosadil spolu s dalšími sociálními reformami tehdejší prezident Lyndon Johnson.