Dramatické volby USA: Trumpův tým podal už třetí žalobu, vypuklo mnoho protestů

Agentura AP původně informovala, že Trumpův tým chce, aby soud pozastavil sčítání hlasů po úterních prezidentských volbách. Takový krok štáb současného prezidenta, který zahájil právní bitvy o udržení prezidentského postu, podnikl během středy v Michiganu a v Pensylvánii.

Podle žaloby, kterou v georgijském okrese Chatham podávají republikáni, si jejich pozorovatel všiml, že jistý člen sčítací komise podezřele manipuloval s ještě nezpracovanými lístky zaslanými poštou, které dorazily po stanoveném termínu. Údajně je zařadil mezi ty, jež přišly včas.

Republikáni žádají, aby zpožděné lístky byly odděleny a nebyly započítávány. "Prezident Trump a jeho tým bojuje za dobro národa, aby udrželi vládu zákona a zákon v Georgii je jasný: aby byly hlasy započítány, musí dorazit ve volební den do 19:00," řekl Justin Clark z Trumpovy volební kampaně. Její zástupci uvedli, že uvažují o tom, že podobně jako v okrese Chatham budou v případě hlasů odeslaných poštou postupovat i jinde v Georgii. Trump před volbami kritizoval korespondenční hlasování a varoval, že bude zfalšované.

Podle právníka Demokratické strany Marca Eliase Trumpův tým podává po celých USA celou řadu bezvýznamných žalob. "Nenechte se ošálit," napsal na twitteru. "Vědí, že prohráli a zbylo jim jedině tohle," dodal.

