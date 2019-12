Dron americké armády zřejmě v Libyi sestřelili Rusové

Sestřelení amerického stroje by podle Reuters zvýraznilo rostoucí silovou roli Moskvy v severoafrické zemi bohaté na energetické zdroje, kde ruští žoldnéři podle pozorovatelů válčí v libyjské občanské války na straně polního maršála Chalífy Haftara. Jeho síly, které podporují vládu v Benghází na východě země, se od dubna snaží dobýt Tripolis, nyní ovládaný mezinárodně uznávanou libyjskou vládou národní jednoty premiéra Faíze Sarrádže.

Americký generál Stephen Townsend, který stojí v čele AFRICOM, uvedl, že je přesvědčen, že obsluha protivzdušné obrany v té době "nevěděla, že střílí na americký dálkově ovládaný letoun". "Ale určitě nyní ví, komu to patří, a odmítají ho vrátit. Tvrdí, že nevědí, kde je, ale to neberu," uvedl Townsend v prohlášení poskytnutém Reuters bez dalších podrobností.

Americké vyšetřování dospělo k závěru, že najaté ruské síly nebo Haftarova armáda řídily vzdušnou obranu 21. listopadu, kdy Američané o dron přišli. Mluvčí AFRICOM, plukovník Christopher Karns, uvedl, že Spojené státy věří, že obsluha protivzdušné obrany sestřelila americký dron poté, co jej omylem považovala za stroj nepřítele.

Ruské úřady popírají nasazení žoldnéřů na jakémkoli zahraničním bojišti a tvrdí, že ruští civilisté, kteří možná bojují v zahraničí, jsou dobrovolníci. Haftarova armáda popírá podporu ze zahraničí.

Jeden současný a jeden bývalý ruský žoldnéř řekl Reuters, že od září se Haftarova armáda těší podpoře několika stovek žoldnéřů ze soukromé ruské skupiny. Přítomnost ruských žoldnéřů v Libyi potvrzují také velitelé podřízení vládě národní jednoty a západní diplomaté.

Haftar, který tvrdí, že se snaží zbavit Tripolis islamistických ozbrojených skupin, získal podle Tripolisu podporu Spojených arabských emirátů a Egypta, jakož i naposledy ruských žoldnéřů.

Frederic Wehrey z americké organizace Carnegie Endowment for International Peace řekl, že na bojišti lze pociťovat přínos Rusů díky jejich pokročilým schopnostem v oblastech sahajících od odstřelovačů až po přesné zbraně, což posílí morálku Haftarových sil. "Haftarovi to skutečně dává technologickou výhodu," řekl Wehrey, který se nedávno vrátil z Libye.

Americký ministr obrany Mark Esper se počátkem týdne odmítl vyjádřit přímo k sestřelenému dronu, ale řekl Reuters, že věří, že Rusko "se snaží strkat prsty" do občanské války v Libyi a vytvořit tak situaci výhodnou pro Moskvu.

Townsend vyjádřil hluboké znepokojení nad rostoucí rolí Ruska v zemi, včetně toho, jak by to mohlo ovlivnit "územní suverenitu" Libye, jakož i protiteroristickou misi AFRICOM. "Zvýrazňuje to zhoubný vliv ruských žoldnéřů, kteří ovlivňují výsledek občanské války v Libyi a kteří jsou přímo odpovědní za nedávný a prudký nárůst bojů, ztráty a ničení v okolí Tripolisu," uvedl Townsend.

Americký dron podle poradce libyjské vlády národní jednoty operoval u města Tarhún, který leží zhruba 60 kilometrů východně od Tripolisu a které ovládá Haftarova armáda. Tu podle něj posílilo více než 1400 ruských žoldáků - a pouze Rusové byli podle něj s to dron sestřelit.

Podle OSN bylo v Libyi od dubna zabito více než 200 civilistů a více než 128.000 lidí kvůli bojům přišlo o své domovy.