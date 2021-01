Druhý impeachment? Demokraté se chystají obvinit Trumpa z "podněcování ke vzpouře"

Plány demokratů na ústavní žalobu na prezidenta (impeachment) Bílý dům označil za "politicky motivovaný" krok, který "by posloužil jedině k dalšímu rozdělení naší velké země", uvedl server BBC News.

Demokraté se podle amerických médií v pondělí chystají ve Sněmovně reprezentantů předložit novou ústavní žalobu na Donalda Trumpa s cílem odvolat jej z funkce jen několik málo dní před řádným koncem jeho mandátu. Důvodem je role, kterou prezident sehrál při středečních nepokojích, při kterých Trumpovi stoupenci zaútočili na sídlo Kongresu USA. V souvislosti s vpádem demonstrantů do Kapitolu přišlo o život pět lidí. Trump jen krátce předtím na shromáždění nedaleko Bílého domu hovořil o údajných podvodech při posledních prezidentských volbách, obvinil demokraty ze snahy hlasování zmanipulovat a své příznivce vyzval k pochodu ke kongresové budově.

zdroj: YouTube

Demokraté se podle BBC chystají Trumpa obvinit z "podněcování ke vzpouře". Pod návrh, který začal vznikat hned ve středu, se už podepsalo skoro 160 členů Sněmovny reprezentantů.

Trumpův zvolený nástupce Joe Biden uvedl, že rozhodnutí o impeachmentu je zcela věcí Kongresu, ale sám si myslí, že nynější prezident "už dlouho" není schopen plnit svou funkci.

Sněmovna reprezentantů kontrolovaná demokraty předloni v prosinci obžalovala Trumpa ze zneužití pravomocí a obstrukcí vůči Kongresu, ale Senát ovládaný republikány prezidenta loni v únoru obou obvinění zprostil.

"Ještě žádný z prezidentů USA nebyl obžalován dvakrát," připomněla BBC a dodala, že vzhledem k podpoře Trumpa mezi republikánskými senátory se nezdá, že by impeachment mohl uspět. Pouze republikánská senátorka z Aljašky Lisa Murkowská zatím prohlásila, že Trump by měl odejít, protože už nadělal dost škody.

Podle některých komentářů by za těchto okolností byl impeachment jen symbolickou akcí, aby si Trump uvědomil svou odpovědnost za vpád do Kongresu.

Podle interních informací by Senát mohl převzít ze Sněmovny žalobu nejdříve 19. ledna, tedy den před Trumpových odchodem z funkce, a až poté by mohl následovat vlastní proces. Ústavní experti jsou rozděleni v názoru, zda by se po prezidentově odchodu z úřadu mohlo vůbec v impeachmentu pokračovat, připomněla BBC. Dodala, že v případě odsouzení v Senátu by Trump přišel o výhody zaručené bývalým prezidentům a senátoři by mu také mohli natrvalo zakázat veškeré veřejné funkce.

Trump byl třetím americkým prezidentem, který čelil ústavní žalobě. Jeho předchůdce také očistil Senát - Billa Clintona v roce 1999 a Andrewa Johnsona v roce 1868. Prezident Richard Nixon odstoupil ještě před vznesením žaloby.