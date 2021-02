Druhý proces s Trumpem začíná debatou, zdali není v rozporu s ústavou

Podle hlavního zástupce Sněmovny reprezentantů by odmítnutí ústavní žaloby před samotným projednáváním obsahu vytvořilo nebezpečný precedens.

Většina odborníků má podle médií za to, že souzení bývalé hlavy státu, která však byla obžalovaná ještě před koncem mandátu, protiústavní není. Očekává se, že většina senátorů dnes vyjádří stejný postoj a že od středy bude proces pokračovat prezentací argumentů k samotnému obvinění. Kongresmani vystupující v roli prokurátorů i Trumpova obhajoba budou mít k dispozici po 16 hodinách.

Ústavní žaloba schválená Sněmovnou reprezentantů 13. ledna viní Trumpa, že své příznivce vyprovokoval ke vpádu do sídla Kongresu. Nepokoje ze 6. ledna si vyžádaly pět mrtvých a desítky zraněných a přerušily schůzi Kongresu k výsledkům prezidentských voleb. Ty Trump celé týdny označoval za zmanipulované a své nepravdivé tvrzení zopakoval i 6. ledna, načež vyzval příznivce k manifestaci u Kapitolu. Podle sněmovny se dopustil "podněcování ke vzpouře".

Prezidentovi obhájci tvrdí, že začínající soud v Senátu je protiústavní. Dnes budou mít dvě hodiny na to, aby toto své stanovisko hájili, obžaloba dostala stejný prostor na prezentaci opačného pohledu. Následovat bude hlasování, v němž stačí prostá většina na posunutí procesu do další fáze.

"Prezident Trump sem poslal své právníky ve snaze zabránit Senátu ve vyslechnutí faktů tohoto případu. Chtějí prohlásit proces za ukončený ještě před předložením jakýchkoli důkazů," řekl na úvod svého vystoupení demokratický kongresman Jamie Raskin, který vede tým "manažerů" ústavní žaloby.

"Jejich argumentem je, že když spácháte čin zasluhující impeachment během svých posledních týdnů v úřadu, děláte to s ústavně danou beztrestností. Projde vám to," pokračoval někdejší profesor ústavního práva. Senátorům pak byla přehrána kompilace záběrů ze 6. ledna včetně tehdejšího Trumpova vzkazu k výtržníkům obsahující slova "milujeme vás, jste výjimeční".

There are only two sides in this impeachment trial: republic or violence.



Senators should think carefully about the oaths they took to the Constitution.pic.twitter.com/FxKjgBVa2d