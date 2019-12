Důchodci, chcete se mít dobře? Odstěhujte se z Česka, tvrdí průzkum

Novým trendem se stává dožití důchodového věku v cizině. Jen ze Spojených států žije v současnosti v cizině na půl milionu Američanů. Podle dat amerického Úřadu pro sociální zabezpečení (SSA) zvažuje celá třetina Ameriačanů, že se na stáří odstěhuje pryč ze země. Server Investopedia, který se zabývá financemi a finanční gramotností, nedávno zveřejnil aktualizovaný žebříček zemí, které jsou nejvhodnější pro strávení důchodového věku.

Studie zkoumá 24 vybraných zemí z několika hledisek. Klíčovými proměnnými jsou životní náklady, zdravotní péče, klima či infrastruktura dané země. Důležitý je rovněž faktor bezpečnosti, který se v žebříčku promítl.

Nejvhodnější zemí, kde strávit stáří, je středoamerické Mexiko. V něm žije na milion Američanů, kteří si užívají relativně nízkých nákladů na život, slunečné počasí a blízkost Spojených států. Do karet jim nahrává oslabená měna peso. Pronájem nemovitosti je na nejnižší cenové úrovni, nemovitosti navíc dosahují velmi slušné úrovně a kvality. V zemi je také zavedena cenově výhodná zdravotní péče, důchodci starší 60 let mají slevy s kartou INAPAM, která zhodnocuje penzijní úspory. Jedinou nevýhodou země je relativně vysoká kriminalita v některých oblastech. Mexiko požaduje po cizincích, kteří se rozhodnou žít v jejich zemi, alespoň pět let pobytu, pak mohou požádat a získat dvojí občanství.

Druhou nejlákavější zemí by měla být pro důchodce Panama. Penzisté, kteří těží ze sociálního zabezpečení, si užívají velkých slev a nižších cen a zároveň, v případě Američanů, to vše v relativní blízkosti původní domoviny. Panama je podle studie pro důchodce nejlevnější a nejvýhodnější zemí, kde dožít. Panama je navíc mezinárodním prostorem – díky průplavu a rozvinuté infrastruktuře tak cizinci lehce „zapadnou“ do tamní společnosti. Pokud důchodci obdrží tzv. kartu penzisty, získají slevy až 50 procent na různé kulturní akce nebo 30 procent na městskou dopravu.

Z evropských zemí je pro Američany nejatraktivnější Španělsko. Španělsko by navíc mělo být jednou z nejbezpečnějších zemí Evropy, co se týče hrozby teroristického útoku. Životní náklady jsou v zemi nízké, nejvýhodnější je prý bydlet v nějakém menším městečku. Druhou nejpřitažlivější evropskou zemí je pro důchodce Portugalsko. To je dokonce ještě levnější, než sousední Španělsko. Země je navíc malá, nabízí jak krásné písečné pláže, tak pohoří. Portugalsko nabízí nepřeberné množství mořských plodů, zároveň je nejlevnější zemí, co se nákladů na živobytí týká. Podobně je na tom ještě Malta. Ta kromě nízkých cen nabízí 300 slunečných dní v roce a 7 tisíc let své historie k tomu. Zdravotnická péče je na špičkové úrovni a navíc je levná. Stačit by vám měla angličtina. Ta je totiž s maltézštinou úředním jazykem.

Zajímavý je též žebříček zemí, které nabízejí nejvýhodnější čerpání sociálního zabezpečení a které jsou tak pro důchodce atraktivní. Jde o Kanadu, Japonsko, Mexiko, Německo a Velkou Británii.