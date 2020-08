Marihuana v těhotenství zvyšuje riziko vzniku autismu u dětí

Autor: Adéla Soukupová

Zatímco v jistých kruzích se marihuana stává společensky přijatelnější a v mnoha zemích je již legální, odborníci bijí na poplach. Obávají se, že těhotné ženy by mohly užívat marihuanu k léčbě ranních nevolností anebo pouze rekreačně, přestože neexistují dostatečné studie, které by se otázkou dlouhodobých dopadů na zdraví dětí zabývaly. Co studie naopak prokázala, je, že užívání marihuany zvyšuje riziko, že se dítě narodí s poruchou autistického spektra.