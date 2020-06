Dva 80letí Američané tvrdí, že je vyměnili v porodnici. Žalují biskupství

Na záměnu přišli muži loni, kdy testy DNA ukázaly, že se jejich geny nijak neshodují s jejich rodinami, nicméně odpovídají genům příbuzných toho druhého.

Spencer podle AP přitom hledáním muže, jehož má na rodném listu uvedeného jako svého otce, strávil 50 let. Z vyprávění totiž věděl, že jeho matku opustil ještě předtím, než se on sám narodil. Poté, co příbuzné svého údajného otce nakonec našel, podstoupil testy DNA a zjistil, že jej k nim neváže žádná pokrevní příbuznost. Ten samý výsledek pak ukázaly testy také u rodiny, s níž vyrůstal.

Z dodatečných testů následně zjistil, že je pokrevně příbuzný s rodinou Johna Willama Carra, který se narodil ve stejný den. Spencer se svou ženou jej následně kontaktovali a Carrovy DNA testy vykázaly shodu s lidmi, které za svou rodinu považoval Spencer.

Pro oba muže a jejich rodiny přinesla záměna celoživotní následky a požadují proto po diecézi blíže neurčené náhrady, uvádí žaloba. "Mnoho lidí, které měl Jack (Spencer) znát po celý svůj život, je již po smrti," píše se v ní. "Má pocit, jako by většina jeho rodiny zemřela naráz. Truchlí kvůli ztrátě života, který měl vést, zatímco slaďuje tyto pocity s láskou a vděčností, kterou cítí k rodině, jež znal celý život," pokračuje dokument.

Modrooký Carr prohlásil, že vypadá jinak než zbytek rodiny, která ho vychovala, a že se kvůli tomu vždy cítil nepatřičně. "No, nikdy jsem neměl pocit, že tam zapadám, protože moje matka a otec měli hnědé vlasy a oči, stejně jako můj bratr a sestra," uvedl téměř osmdesátiletý muž v žalobě.