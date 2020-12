Dva lidé a pes vystoupili v New Yorku z pohybujícího se letadla

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na letišti La Guardia nedaleko New Yorku nastala v pondělí neočekávaná situace, když tam z letadla blížícího se k odletové dráze vystoupili po záchranné skluzavce dva pasažéři s asistenčním psem. Oba ještě na ranveji zadržela policie, podle listu The New York Times (NYT) však není jasné, zda budou čelit obviněním a jaký jim případně hrozí trest. Při incidentu nikdo neutrpěl zranění.