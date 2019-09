Elektronické cigarety kosí kuřáky. Téměř tisíc nemocných, 13 mrtvých

Odborníci zatím nevědí, zda obtíže způsobil způsob inhalace pomocí elektronických cigaret nebo nějaká konkrétní substance obsažená v náplních. Lidem ale radí, aby se s ohledem na zdraví kouření e-cigaret prozatím vyvarovali.

CDC ve své nové zprávě hovoří o 805 nemocných, kteří se léčili nebo léčí se závažnými dýchacími obtížemi. Proti minulému týdnu tak počet případů vzrostl o více než 50 procent, uvedla agentura AP. Lékaři už ohlásili nemocné se "záhadnou plicní chorobou" téměř ve všech státech USA, přičemž v Kalifornii, Oregonu a Kansasu už evidují po dvou mrtvých.

Poslední oběť lékaři ohlásili ve čtvrtek v Oregonu, a tamní úřady proto uvažují alespoň o dočasném zákazu prodeje e-cigaret a náplní. "Lidé by měli okamžitě skončit s kouřením elektronických cigaret. Pokud kouříte, ať už konopí, tabák nebo jiné produkty, přestaňte. Pokud ještě nekouříte, nezačínejte," uvedl pracovník oregonského úřadu pro ochranu veřejného zdraví Dean Sidelinger.

Příčina choroby nebyla dosud plně zjištěna. Všichni nemocní však vykazovali stejné příznaky včetně kašle, dýchavičnosti a únavy a někteří též zvraceli či měli průjem. Podle lékařů zatím nejsou jakékoliv náznaky, že by nemoc mohla být infekční. Velká část nemocných, i když nikoli všichni, pomocí e-cigaret inhalovala psychoaktivní látku THC obsaženou v marihuaně. Z velké části jde o mladé lidi do dvaceti let.