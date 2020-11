Elon Musk zřejmě má nemoc covid-19, zpochybňuje spolehlivost antigenních testů

"Dostávám zcela rozdílné výsledky od různých laboratoří, ale s největší pravděpodobností mám mírný případ covidu. Mám symptomy jako u mírného nachlazení," napsal v noci na dnešek Musk.

Ve čtvrtek Musk uvedl, že si nechal ve stejný den udělat čtyři antigenní testy, přičemž dvakrát byl výsledek negativní a dvakrát pozitivní. "Děje se tu něco strašně podvodného. Byl jsem dneska čtyřikrát testován na covid. Dva testy vyšly negativně, dva pozitivně. Stejný přístroj, stejný test, stejná zdravotní sestra," napsal.

