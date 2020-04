Epidemie koronaviru v New Yorku je podle guvernéra pod kontrolou

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve státě New York klesl počet hospitalizovaných na nejnižší úroveň za poslední týden, oznámil dnes na tiskové konferenci guvernér státu Andrew Cuomo. Je to podle něj důkaz, že šíření viru se dostalo pod kontrolu. Změnu plánu na využití volných hotelových kapacit, původně určených k hospitalizaci, dnes oznámil starosta města New Yorku Bill de Blasio. "Díky Bohu to zatím není zapotřebí," prohlásil starosta.