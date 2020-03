Epidemie koronaviru v USA oživila návrhy na hlasování poštou

Demokraté hlasování poštou podporují, republikáni jsou spíše proti, píše agentura AP. První kolo demokraté prohráli, když se jim nepodařilo do prováděcího zákona k prezidentským volbám prosadit sumu dvou miliard dolarů potřebnou ke všeobecnému zavedení poštovního hlasování. Místo toho prošla částka 400 milionů s tím, že jednotlivé státy se o formě hlasování mohou rozhodnout samy.

Hlasování poštou by v některých státech USA znamenalo radikální reformu celé volební procedury a velké investice. Služeb pošty sice v té či oné formě využívají všechny státy Unie, jen šest států na západě země ale povoluje odevzdání hlasu poštou ve všech volebních okrscích. Sedmnáct států umožňuje hlasování poštou pouze s výslovným povolením volební komise, v Alabamě musejí například žadatelé odesílat podrobnou žádost.

Podle průzkumu společnosti Pew Research Center by dvě třetiny Američanů možnost hlasovat poštou uvítaly, protože v době epidemie se voliči obávají nákazy ve volebních střediscích. Podle demokratů by hlasování poštou prospělo starším a nemocným lidem, ale i příslušníkům menšin. Republikáni takovou praxi neodmítají, ale jsou obezřetní a obávají se volebních podvodů. Prezident Donald Trump nedávno v rozhovoru pro televizi Fox News řekl, že "kdybychom někdy souhlasili s návrhy demokratů, žádný republikánský kandidát by zvolen nebyl".

Podle demokratky Nancy Pelosiové, předsedkyně Sněmovny reprezentantů, je smutné, že prezident nevěří vlastní straně. "Realita je taková, že s poštovním hlasováním by bylo více odevzdaných hlasů," řekla televizi MSNBC. Někteří experti podle televize ABC soudí, že tato praxe by dokonce přinesla víc hlasů republikánům.