Epidemiolog Fauci varuje před prodlužováním intervalu mezi dvěma dávkami vakcín

Přední americký specialista na infekční choroby, doktor Anthony Fauci se v rozhovoru pro televizní stanici MSNBC vyslovil proti odkládání druhé dávky vakcíny proti koronaviru. Podle něj pro postup proočkování co nejvíce lidí primárně první dávkou nejsou dostatečné vědecké důkazy. Experimentování s prodlužováním intervalu by dle Fauciho mohlo být spíše riskantní.

,,To, co máme nyní, a s čím musíme pracovat, jsou vědecká data, která jsme nasbírali, a ta jsou spolehlivá,“ uvedl. Fauci se proto domnívá, že navzdory rychleji se šířícím mutacím koronaviru nebo nedostatkům vakcín by měli lidé dostat i druhou dávku v řádném intervalu, byť to znamená proočkování menší části populace.

Epidemiolog je navíc toho názoru, že dodržení intervalu mezi oběma dávkami je nejlepší prevence proti novým kmenům koronaviru. Zároveň je to dle něj nejoptimálnější cesta k ukončení pandemie. ,,Domníváme se, že optimální postup je proočkovat co nejvíce lidí první dávkou s tím, že včas obdrží i dávku druhou,“ doplnil Fauci na pondělní tiskové konferenci.

Dle klinických studií by měl interval mezi první a druhou dávkou u vakcín firem Pfizer-BioNTech a Moderna být tři až čtyři týdny. I přes to se na příklad Británie rozhodla interval prodloužit, a to ze tří až na dvanáct týdnů. Doktor Paul Offit, který se ve filadelfské nemocnici zabývá výzkumem vakcín, uvedl, že podstatné je virus vymýtit a předejít tak jeho mutacím. Shoduje se tak s Faucim na tom, že druhá dávka je klíčová.

K Fauciho názoru se přiklání i bývalý ředitel Centra pro kontrolu a prevenci nemocí Richard Besser. ,,V tomhle jsme s doktorem Faucim za jedno. Obávám se, že pokud bychom na tento postup přistoupili a očkovali přednostně první dávkou, prevence by nebyla dostatečná,“ řekl Besser v rozhovoru pro televizní stanici CNBC.