EU aktivovala tzv. mechanismus civilní obrany, do Bolívie posílá vybavení i specialisty

Bolívie v uplynulých dvou měsících zaznamenala ztrátu 2 milionu hektarů lesnatých oblastí a savany, jejíž příčinou byly a nadále jsou ničivé požáry, které jihoamerický kontinent sužují dlouhé měsíce. Samotná Bolívie vyslala do nejvíce postižených oblastí okolo 5 tisíc lidí, mezi nimi hasičů, vojáků, ale i dobrovolníků. Mnozí obyvatelé postižených oblastí se sami snaží s požáry bojovat, ale i s pomocí speciálních jednotek jsou ve většině případů proti přírodnímu úkazu bezradní. Plameny se nadále šíří a to i přesto, že se je zdejší obyvatelé snaží každou noc hasit.

Rozsáhlé požáry mají negativní dopady na živobytí obyvatelstva nejvíce zasažených oblastí, kterou je například i Tierra Hermosa. Zdejší obyvatelstvo je totiž závislé na farmaření a chování dobytka. Tím, že lesy shoří a úrodná půda vymizí, ztrácí zdejší občané svůj jediný zdroj obživy.

Na počátku září dorazilo do Bolívie přes 40 specializovaných francouzských hasičů na základě prosby zdejších autorit o aktivaci mechanismu civilní ochrany Evropské unie, která zaručí přísun adekvátní podpory a pomoci do přírodní pohromou zasaženého regionu. Evropská unie následně zasadila hlavní koordinační základnu pro urgentní operace do města San Ignacio, které leží v západní části státu Belize.

Podle slov lídra hlavní koordinační základny - Ivána Herreras Hernandéze, bude nejprve potřeba příchozí unijní pomoc zkoordinovat a následně se bude moci začít s rozmisťováním jednotlivých jednotek a vybavení, které členské země EU zasažené oblasti poskytnou. Evropská unie poskytla Bolívii vybavení, ale i celé týmy profesionálů. Dále zemi také dodává komplexní informace a satelitní snímky přicházející skrze unijní monitorovací program Copernicus. Díky těmto datům je boj proti požárům mnohem rychlejší a efektivnější.