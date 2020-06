Evropa zůstává Američanům uzavřena. Důvodem je selhání během pandemie

Deník The New York Times informoval o jistém předběžném seznamu zemí, z nichž budou moci občané od července cestovat do členských států Evropské Unie. Spojené státy zatím mezi těmito zeměmi nefigurují, a to údajně kvůli reakci vlády na pandemii koronaviru.

Američané by tak na základě počtu případů nakažených koronavirem patřili do stejné kategorie jako návštěvníci z Ruska nebo Brazílie, jimž s největší pravděpodobností také nebude vstup povolen. Momentálně má Evropská Unie na stole dva seznamy.

Oba zahrnují návštěvníky z Číny, Ugandy, Kuby a Vietnamu. Občanům z jiných zemí, včetně Spojených států, je prozatím až na výjimky vstup odepřen. Vnější hranice EU by se měly znovu plně otevřít na začátku července, pro Američany by se ale nic měnit nemělo.

Dle Bruselu je důvodem stále narůstající počet nakažených koronavirem. Zatímco Evropě se během posledních měsíců podařilo dostat šíření viru pod kontrolu, Spojené státy zaznamenaly zatím nejvyšší nárůst teprve minulý týden. Zákaz vstupu americkým občanům se však neobejde bez následků.

Dle expertů se dají očekávat silné ekonomické, kulturní a geopolitické dopady, neboť do Evropy ročně zavítají miliony Američanů, převážně za byznysem. Na základě vyjádření jistých představitelů EU ale Spojené státy, včetně Ruska a Brazílie, stále představují hrozbu.

Spojené státy, stejně tak Rusko a Brazílie zareagovaly na virus pozdě a postavily se odmítavě k radám svých předních expertů. To je také mimo jiné důvod, proč se tyto tři země stále potýkají s vysokým počtem nakažených.

Seznam zemí, ze kterých bude možné do EU cestovat, byl sestaven na základě několika epidemiologických kritérií. Jako měřítko si EU stanovila průměrný počet nových případů za poslední dva týdny na 100 000 lidí. V rámci EU je toto číslo momentálně 16. Pro porovnání, ve Spojených státech je to 107, v Brazílii 190 a v Rusku 80.

Jakmile bude finální podoba seznamu odsouhlasena, bude k dispozici všem členským státům EU. Ty ho sice nemají povinnost dodržovat, ovšem v případě jeho porušení si EU stanovuje právo na znovuzavedení hraničních kontrol.

Tímto přístupem chtějí představitelé Unie zamezit tomu, aby se neautorizovaní občané mohli volně pohybovat v prostoru Evropské Unie. Zároveň však dodávají, že seznam se bude každé dva týdny revidovat na základě aktuálního vývoje pandemie.

V tuto chvíli se diskutují dvě varianty. Na jednom seznamu se nachází 47 zemí, mezi něž patří jen ty, kde se počet nakažených drží pod průměrem Evropské Unie. Na druhém seznamu, kde se nachází 54 zemí, jsou akceptovány i ty, kde je výskyt případů nad průměrem EU, konkrétně 20 případů na 100 000 lidí.

Co se týče jednotlivých členských států Unie, nepanuje shoda ani zde. Zatímco některé země už začaly návštěvníky ze zemí mimo EU přijímat, země jako Dánsko nesouhlasí s tím, aby turistům z ostatních zemí bylo dovoleno Unii od července volně navštívit. Země jako Německo a Francie se pro změnu obávají toho, že ostatní země se doporučením EU řídit nebudou.