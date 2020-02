Exnáměstek FBI nebude obviněn za kontakty s médii

Dnes to podle agentury AP oznámili McCabeovi právníci, kteří odkazují na rozhodnutí federální prokuratury. McCabeova kauza se týkala zjištění inspekce ministerstva spravedlnosti, podle které někdejší náměstek poskytoval médiím interní informace a následně o tom FBI lhal.

Vyšetřování McCabeových činů trvalo více než rok a odstartoval ho nález inspekce, který mohl vyústit v trestní stíhání. Případ ale nyní prokuratura považuje za uzavřený. McCabe opakovaně trval na tom, že se ničeho špatného nedopustil.

McCabe v FBI skončil v březnu 2018 z rozhodnutí tehdejšího ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse jen necelé dva dny předtím, než by měl nárok na odchod do důchodu s plnou penzí. Americký prezident Donald Trump McCabea opakovaně kvůli únikům informací do médií kritizoval.

Sám odvolaný náměstek své propuštění vysvětloval politickými důvody, neboť se významným způsobem podílel nejen na prověřování skandálu Hillary Clintonové, která používala soukromý e-mail pro pracovní účely, ale hrál důležitou roli i při objasňování role Ruska v amerických prezidentských volbách v roce 2016.