Experti z CDC doporučili vakcíny proti covidu-19 pro malé děti

Dosud byla vakcína společnosti Biontech/Pfizer ve Spojených státech schválena pro děti od pěti do jedenácti let, zatímco vakcína Moderny je schválena pro osoby starší 18 let. Začátkem týdne se však poradní panel FDA vyslovil pro schválení vakcíny od Moderny i pro děti a dospívající ve věku mezi šesti a 17 lety.

V Evropské unii není v současné době schválena žádná vakcína proti covidu-19 pro malé děti. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) nyní posuzuje, zda může být vakcína Moderna schválena i pro děti mladší šesti let. U očkovací látky výrobců Pfizer/BioNTech takový přezkum dosud ani nezačal.

Přestože mnoho rodičů ve Spojených státech chce nechat své děti očkovat, není jasné, jak silný bude o vakcínu pro malé děti zájem. Preparát Pfizer/BioNTech byl v říjnu povolen pro děti ve věku pěti až 11 let, ale podle federálních údajů je zatím plně očkováno jen asi 29 procent této věkové skupiny, připomíná agentura Reuters.