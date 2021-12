Expolicista Chauvin přiznal, že porušil občanská práva černocha Floyda

Dnešním přiznáním viny pětačtyřicetiletý bílý expolicista dosáhne toho, že se vyhne dalšímu soudnímu procesu. Zároveň je ale pravděpodobné, že se doba, kterou stráví ve vězení, o několik let prodlouží.

AP očekává, že by si Chauvin při dobrém chování měl z trestu 22 a půl roku odsedět zhruba 15 let. Jakýkoliv trest, který mu nyní uloží soudce na federální úrovni, si bude odpykávat zároveň s tím současným. Pokud mu soudce vyměří 25 let, což požaduje obžaloba, mohl by se z vězení nakonec dostat za přibližně 21 let. V případě postihů na federální úrovni totiž k předčasnému propuštění ani při dobrém chování nedochází z pravidla dříve než po odpykání si 85 procent trestu.

Šestačtyřicetiletý Američan George Floyd zemřel loni v květnu poté, co se jej v Minneapolisu snažila zatknout policie na základě udání, že chtěl v samoobsluze zaplatit padělanou bankovkou. Podle policie se Floyd strážníkům vzpouzel a byl pod vlivem alkoholu či drog. Na videu zachyceném kolemjdoucím je vidět Chauvin, který Floydovi přes devět minut klečí na krku, zatýkaný se přitom v tu chvíli už nesnaží bránit zatčení a opakovaně říká, že nemůže dýchat. Po chvíli ztratil vědomí a přivolaní záchranáři naložili jeho bezvládné tělo na nosítka. Později zemřel v blízké nemocnici.

Právě klečením na Floydově krku a i tím, že mu neposkytl zdravotní péči, se podle americké prokuratury Chauvin provinil vůči federálním zákonům. Expolicista, který je nyní ve věznicí s nejvyšším stupněm ostrahy, dnes přiznal svou vinu v prvním případě. Dohoda s obžalobou počítá také s tím, že už nikdy nebude moci pracovat jako policista a že Floydově rodině zaplatí odškodné. Jeho výše bude teprve stanovena.