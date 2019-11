Exprezident Morales může zpět do Bolívie. Musel by ale před soud

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Bolivijský exprezident Evo Morales se po útěku do Mexika může vrátit do vlasti, bude se ale zodpovídat z obvinění z volebního podvodu a korupce. Řekla to dnes prozatímní bolivijská prezidentka Jeanine Áňezová. Morales se navíc při svém případném návratu podle ní nebude moci zúčastnit žádných voleb, s čímž exprezident dnes souhlasil,uvedla agentura Reuters.