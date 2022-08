Exprezident Trump má pod přísahou vypovídat na newyorské prokuratuře

Kromě vyšetřování obchodních praktik čelí Trump i nařčení ze sexuálních přečinů, speciální kongresový výbor vyšetřuje Trumpův podíl na výtržnostech v Kongresu z 6. ledna minulého roku a v úterý agenti Federálního úřadu pro vyšetřování prohledali jeho soukromou rezidenci kvůli údajnému špatnému zacházení s prezidentskými dokumenty včetně tajných materiálů.

Není zatím jasné, zda dnes Trump na otázky odpoví, nebo využije svého práva nevypovídat a chránit se před sebeobviňováním, které zaručuje část pátého dodatku americké ústavy.

"Uvidím se s rasistickou generální prokurátorkou New Yorku. Je tu pokračování největšího honu na čarodějnice v americké historii!" napsal Trump na svoji sociální sít Truth Social dnes ráno. Ve svém komentáři poukazoval na demokratickou generální prokurátorku státu New York afroamerického původu Letitiu Jamesovou. "Na mé skvělé okolí i mě útočí ze všech stran!" dodal Trump.

Právní tým Jamesové už od března 2019 sestavuje schematický model Trumpova podnikání a zkoumá, zda jeho společnosti nenadsazovaly cenu jeho hotelů, golfových klubů a dalšího majetku.

Letos Jamesová uvedla, že Trumpovy obchodní praktiky byly "podvodné nebo klamné", ale dodala, že její úřad potřebuje vyslechnout Trumpa i jeho dvě dospělé děti, aby mohl učinit závěr. Ivanka Trumpová i Donald Trump jr. své výpovědi již podali a dnešní svědectví bývalého prezidenta je tak poslední částí vyšetřování prokuratury.

Trump v současné době čelí ve státě New York dvěma vyšetřováním, Jamesová zahájila občanskoprávní kauzu a manhattanská prokuratura vede vůči Trumpově firmě trestní řízení. Trumpovi právníci se snažili soud přesvědčit, že v občanskoprávní kauze exprezident nemůže vypovídat, protože by jeho odpovědi mohly být použity v paralelním trestním vyšetřování, čímž by byl exprezident nucen svědčit sám proti sobě. Státní odvolací soud ale rozhodl, že mu tato skutečnost ve výpovědi nebrání.