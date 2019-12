Extremista v Bílém domě? Politolog rozebral impeachment a nešetří kritikou

Nelze hledět na průzkumy

Stěžejní rozhodnutí učinilo sedm demokratických kongresmanů, bývalých příslušníků ozbrojených sil a tajných služeb, kteří v září v otevřeném dopise vyzvali k posouzení možnosti impeachmentu, připomíná Doinne.

Obvinění znělo, že prezident Spojených států mohl zneužít svého postavení k vytváření nátlaku na cizí zemi, aby začala vyšetřovat jeho politického soupeře, a jako páku použil peníze amerických daňových poplatníků, poukazuje politolog. Dodává, že toto flagrantní porušení zákona nemohlo zůstat bez odezvy.

Díky zmíněné skupině kongresmanů a středečnímu hlasování Trumpovo jednání bez odezvy nezůstane, upozorňuje profesor. Dodává, že sedmička politiků ignorovala varování odborníků, že impeachment šéfovi Bílého domu jen pomůže, a místo toho upřednostnili svou přísahu, že budou bránit vlast.

"Většina sněmovny (reprezentantů) souhlasila," pokračuje Doinne. S postupem souhlasí, i kdyby měl přinést demokratům volební porážku. "Jak můžu sedět v bunkru? Existují chvíle, kdy se nemůžete dívat pouze na volební průzkumy," cituje reakci kongresmanky Elissy Slotkinové v televizi MSBNC před zahájením klíčové debaty o vyvolání impeachmentu.

Za druhou klíčovou událost označuje politolog loňské listopadové volby do Kongresu, ve kterých Demokratická strana získala rekordní většinu v dolní komoře a zvítězila o téměř 10 milionů hlasů, což do ní vyneslo Slotkinovou a další politiky, kteří vyzvali k impeachmentu. Témata jako zdravotnictví, kontrola zbraní a ekonomika hrála zajisté roli, připouští profesor. Deklaruje, že demokraty ovšem posílilo především rozhořčení z mnoha Trumpových kontroverzí.

Politolog vzpomíná na svůj rozhovor s Andym Kimem, demokratem, který kandidoval coby outsider v trumpovském obvodu, v němž politik již v létě před volbami konstatoval, že se děje něco zvláštního. Voliči se totiž Kima tázali na to, zda si myslí, zda má prezident skutečně zemi pevně v rukou, uvádí Doinne.

Veterán bezpečnostní politiky Kim se nakonec v roce 2018 do Kongresu těsně dostal a impeachment podpořil, konstatuje odborník. Dodává, že otázky na absenci pevného řízení země nabývají na aktuálnosti poté, co Trump v úterý zaslal předsedkyni Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové dopis, ve kterém se proti impeachmentu vymezil.

Střední cesta neexistuje

"Ten dopis byl projevem extremisty," píše politolog. Připomíná, že prezident Pelosiovou obvinil z urážení věřících Američanů, kvůli jejím slovům, že se za Trumpa modlí. Dikce dopisu by za normálních okolností zostudila každého, nejen prezidenta, navíc se jeho obsah vůbec nezakládá na pravdě, upozorňuje profesor. Souhlasí s komentátorem Glennem Kesslerem, že dopis jen doplní dlouhý seznam lživých a zavádějících tvrzení šéfa Bílého domu.

Dopis zároveň ukazuje Trumpovo odhodlání prolhat a promlátit si cestu ke znovuzvolení, varuje politolog. Impeachment proto staví do světla známého výroku Winstona Churchilla z doby, kdy se druhá světová válka začala obracet v britský prospěch: "Teď to není konec. Není to ani začátek konce. Ale je to možná konec začátku."

Výrok znamená, že to, co přijde, bude rozhodující, vysvětluje Doinne. Připomíná, že podle republikánů jde o čistě politický proces, který musí být zpochybněn v samotném jádru. Míní, že impeachment je zatím jednostrannou záležitostí pouze kvůli tomu, že republikáni nemají odvahu přiznat si zjevné, a sice to, že prezident, který tlačí na cizí zemi, aby očernila jeho politického protivníka, se uchyluje k despotismu.

Až bude otázku posuzovat americký Senát, demokraté tedy nemohou opustit svůj požadavek, aby byli k slyšení předvoláni svědci, konstatuje politolog. Dodává, že ti republikánští senátoři, kteří tvrdí, že jednají nezávisle na Trumpovi a především ti, kterým jde o znovuzvolení, by měli vystoupit veřejně a v případě nutnosti i opakovaně. "Žádná střední cesta neexistuje. Senátoři buď podpoří plné posouzení faktů, nebo budou zakrývat pro Trumpa," uvádí Doinne.

Sněmovna reprezentantů mezitím nemůže polevit ve své snaze hnát Trumpa k zodpovědnosti, naopak každý výbor musí vynaložit maximální úsilí při rozkrývání hluboké zkaženosti Trumpovy vlády a hlídat, aby nedocházelo k dalšímu zneužívání moci, apeluje profesor. Dává zapravdu té pasáži Trumpova dopisu, ve které se píše o moudrosti voličů. Ti si proto zaslouží veškeré informace, aby svou moudrost mohli při volbách uplatnit, uzavírá expert.