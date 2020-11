Facebook a Twitter za reakci na volby v USA sklízí i pochvaly

Podle deníku The New York Times (NYT) společnosti situaci zvládají relativně dobře díky tomu, že výrazně zasahují do základních prvků svých služeb. Facebook se také připravoval na oznámení jména nového amerického prezidenta, podle několika zdrojů přijímal i další opatření proti šíření dezinformací.

Sociální sítě se v souvislosti s americkými volbami potýkají se záplavou nejrůznějších nepravd, manipulací, nepodložených tvrzení či fotografií a videí vytržených z kontextu. "Poslední dny přinesly na sociálních sítích absolutní bouři dezinformací," charakterizovala dnes vývoj Marianna Springová, která fenomén monitoruje pro zpravodajskou společnost BBC.

🚨 Trump’s unsubstantiated comments about voter fraud and rigged elections are gasoline for the fire of viral disinformation raging online.



More Stop the Steal Facebooks groups are growing and looking to mobilise - hot beds of disinformation.



