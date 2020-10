Facebook přitvrdil proti konspirátorům. Bude mazat účty související s teorií QAnon

"Ode dneška budeme odstraňovat veškeré facebookové stránky, skupiny a účty na instagramu (napojené na QAnon)," uvedl Facebook v úterý. Jeho zaměstnanci na tom již údajně začali pracovat, vzhledem k rozšířenosti spiklenecké teorie však bude trvat mazání všech souvisejících stránek několik dní až týdnů.

Po podobném obsahu bude rovněž aktivně pátrat zvláštní tým a společnost se tak nebude při hledání zakázaných příspěvků spoléhat jen na hlášení od jednotlivých uživatelů.

Facebook v úterním prohlášení uvedl, že zpřísňuje opatření přijatá již letos v srpnu, jejichž cílem bylo zamezit přívržencům konspirační teorie v tom, aby se mohli organizovat na jeho platformách. Společnost tak již v posledních měsících zablokovala bezmála 2000 facebookových skupin souvisejících s hnutím QAnon a přes 10.000 účtů na instagramu.

Podle reportérky BBC Marianny Springové, jež se specializuje na falešné informace a sociální média, je nejnovější krok společnosti Facebook vítaný, nicméně zřejmě přichází pozdě. Zatímco dříve se zastánci teorie QAnon na sociálních sítích scházeli ve specializovaných skupinách, které byly často extremisticky a násilně zaměřené, dnes se již dokážou pohybovat v digitálním prostoru mnohem opatrněji a využívají hesla, která nejsou sama o sobě kontroverzní. Jedním příkladem je znak #SaveOurChildren (zachraňte naše děti), který odkazuje na název staleté britské humanitární organizace Save The Children.

