Fact-check: Trumpův projev plný konspirací je nejméně upřímná řeč za dobu mandátu

Trump: "O korespondenčním hlasování jsem mluvil dlouho. Popravdě náš systém zničilo. Je to zkorumpovaný systém a korumpuje lidi."

Podle televize BBC je pravda, že Trump o korespondenčním hlasování hovoří dlouho. Od dubna zveřejnil více než 70 tweetů na toto téma, v nichž zpochybňuje hlasování poštou s odkazem na volební podvody a manipulace.

Neexistují ale žádné důkazy, že by systém nefungoval nebo vedl ke korupci. Volební podvody jsou obecně ve Spojených státech velmi vzácné, jejich míra je nižší než 0,0009%, ukazuje studie Brennanského střediska pro spravedlnost z roku 2017. Sám Trump navíc korespondenční hlasování využil také.

Trump: "Probíhají obrovské soudní spory, (oponenti) se snaží ukrást volby. Snaží se zmanipulovat volby a to nemůžeme dopustit."

Podle CNN je to nepodložené prohlášení. Volby jsou zcela legitimní a úředníci jednoduše počítají odevzdané hlasy. Nejsou žádné známky pokusu o "ukradení" voleb.

Trump: "Je úžasné, jak jsou tyto korespondenční hlasy jednostranné."

Jak už bylo zmíněno výše, Trump opakovaně označoval korespondenční hlasování za "obrovský podvod". A je pravdou, že demokratičtí voliči skutečně využívali korespondenční hlasy více, než republikánští.

Každá mince má ale dvě strany. Sám Trump totiž naléhal na své voliče, aby se vypravili volit osobně, namísto zasílání hlasů poštou. I to je jeden z důvodů, proč sčítání korespondenčních hlasů nahrává Bidenovi.

Trump: "V Pensylvánii jsme měli o 700 000 hlasů víc, vyhráli jsme ji. (...) Stejně tak jsme vyhráli v Georgii, měli jsme o 300 000 hlasů víc. (...) Vedli jsme i v Michiganu, vyhráli jsme ho. (...) A ve Wisconsinu se nám také dařilo fantasticky, ale snížilo se to. Každopádně oni ostrouhali."

Držet náskok před sečtením všech hlasů není to stejné jako vyhrát. Podle projekcí CNN Trump v době projevu ztratil Wisconsin a Michigan. Měl také potíže v Pensylvánii, protože se počítaly hlasy z oblastí převážně demokratických voličů. V Georgii se jeho náskok s postupujícím sčítáním také zmenšoval.

Trump: "V Georgii prasklo potrubí na vzdáleném místě naprosto nesouvisejícím s místem, kde se vše odehrává, ale na čtyři hodiny se přestalo počítat."

Lež. Pracovníci State Farm Arena ohlásili únik vody v místě, kde se počítaly hlasovací lístky lidí, kteří nevolili osobně. Potrubí bylo navíc opraveno za dvě hodiny.

Trump: "Zbývá rozhodnutí několika málo států. Hlasovací aparát těchto států je ve všech případech řízen demokraty."

Lež. V Georgii je guvernér a obě komory zákonodárce pod kontrolou republikánů. Nevada má republikánského ministra.

Trump: "Pokud spočítáte hlasy odevzdané podle zákona, snadno zvítězím."

Neexistuje žádný důkaz, že by se započítávaly i neplatné hlasy. Ani důkaz, který by dokázal, že by mu takové hlasy mohly zvrátit volby.

Trump: "V několika swing states bylo během noci počítání hlasů v místech ovládaných demokraty několik hodin zastaveno. Najednou se objevily a měly na sobě všechny jméno Biden."

Každý stát a každá volební místnost počítá hlasy jinak rychle. Není ale důkaz, že by někdo počítání schválně zastavil. Hlasy pro Bidena byly opět výsledkem počítání legitimních hlasovacích lístků. Není také pravda, že by na sobě všechny lístky nesly jméno Bidena. Ačkoliv v korespondenčním hlasování vítězí, i Trump získal desítky tisíc hlasů z korespondenčních lístků v místech, jako je Pensylvánie a Michigan.