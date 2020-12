FBI: Muž podezřelý z útoku v Nashvillu při explozi zahynul

DNA nalezená na místě činu odpovídá vzorkům DNA odebraným v domově podezřelého, uvedl dnes podle agentury Reuters představitel Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Douglas Korneski. Nikdo další podle něj nebyl do útoku zapojen. Motiv zůstává nadále neznámý.

Agenti FBI již v sobotu prohledali dům ve městě Antioch, jež je předměstím Nashvillu, který podle nich patřil osobě spojené s incidentem. Podle fotografie na mapovém serveru Google Maps stálo před domem stejné obytné auto, které zachytilo několik bezpečnostních kamer nedaleko místa činu krátce před výbuchem.

FBI Memphis Special Agent in Charge Announces Identity of Remains Discovered in Nashville Explosion Site; Multi-Agency Investigation Continues @FBIMemphis https://t.co/5leMNbh9Y2 pic.twitter.com/k6uI5xXGaS