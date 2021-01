FBI po útoku na Kapitol zatkla násilníky, jejichž fotky obletěly svět. Mezi nimi "šaman-konspirátor"

Jedná se o muže, který byl vyfocen s řečnickým pultíkem předsedy Sněmovny reprezentantů a takzvaného Šamana QAnon, který do Kongresu vtrhl s kožešinovou čepicí s rohy, napsal list The Guardian.

Jacob Chansley, známý také jako Jake Angeli, se stal zřejmě nejzapamatovatelnější tváří výtržností, při nichž příznivci prezidenta Donalda Trumpa zaútočili na budovu Kongresu, kde kradli a ničili vybavení. Chansley je známým vyznavačem spiklenecké teorie QAnon oblíbené na krajní pravici a na protestní shromáždění ve Washingtonu přijel s pomalovaným obličejem, svlečený do půl těla a s kopím, na němž byla americká vlajka.

The world’s dumbest Viking has been arrested. Jacob Anthony Chansley taken into custody. pic.twitter.com/g7kz9L0SWa

Podle ministerstva spravedlnosti se sám nahlásil na Washingtonské pobočce Federálního úřadu pro vyšetřování a agentům řekl, že přijel se skupinou dalších podobně smýšlejících lidí z Arizony kvůli výzvám prezidenta. Ten opakovaně vyzýval, aby všichni "patrioti" dorazili 6. ledna do Washingtonu, kde měl Kongres oficiálně potvrdit vítězství demokrata Joea Bidena v listopadových prezidentských volbách.

FBI zatkla rovněž Adama Christiana Johnsona, který na fotografii velmi často zobrazované v médiích mává do objektivu s rozjařeným výrazem, zatímco v druhé ruce nese řečnický pultík ze sálu dolní komory Kongresu. Johnson, který pochází z Floridy, svůj pochod Kapitolem rovněž živě vysílal na sociálních sítích.

UPDATE: Longtime QAnon supporter Jacob Anthony Chansley, who was seen wearing a horned helmet and carrying a spear, has also been arrested following the riot at the US Capitol on Wednesday, authorities say. https://t.co/DSwGDA0Amz