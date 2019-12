V prohlášení to v úterý konstatoval tajný soud FISA, který povoluje sledování osob na americké půdě pro rozvědné účely. Informovala o tom agentura Reuters.

"Postup FBI v žádostech o sledování Cartera Page, jak je ve zprávě popsáno, bylo v rozporu s povinností jednat nezaujatě," uvedla soudkyně FISA Rosemary Collyerová. Podle ní FBI poskytl "nepodložené" informace, když soud žádal o povolení Page odposlouchávat.

Prohlášení soudu následuje více než týden poté, co generální inspektor ministerstva spravedlnosti USA Michael Horowitz dospěl k závěru, že FBI se dopustil několika chyb při vyšetřování pochybnosti ohledně ruského vlivu na americké prezidentské volby. Horowitz však zároveň konstatoval, že vyšetřovatelé FBI nevedli proti Trumpově volební kampani politicky motivované vyšetřování.

Prezident i někteří jeho zastánci zpochybňovali, že se FBI držel zákonů, když požádal v roce 2016 u tajného soudu FISA o povolení Pageova elektronického sledování. Jsou přesvědčeni, že vyšetřovatelé stranili kampani Trumpovy demokratické sokyně Hillary Clintonové.

Donald Trump na prohlášení soudu reagoval na twitteru: "Prohlášení soudu bylo dlouhé a neúprosné. Znamená to, že můj případ byl PODRAZ!" uvedl.

