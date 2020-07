"Federálové, jděte domů." Tisíce lidí opět demonstrovaly v Portlandu

Protesty v nejlidnatějším městě Oregonu trvají už skoro dva měsíce a aktuálně podle médií každým dnem nabírají na síle. Původním impulsem byla květnová smrt neozbrojeného černocha George Floyda při zatýkání v Minneapolisu, nově ale účastníky sjednocuje nesouhlas s přítomností federálních složek. Ty sem před třemi týdny vyslalo ministerstvo pro vnitřní bezpečnost a jejich působení kritizují i místní politici.

Protestors have turned on their flashlights and are raising their phones as they chant "Black lives matter." They then took a moment of silence.