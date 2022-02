Firma Pfizer požádala regulátora o povolení své vakcíny pro malé děti

Zprávu Bloombergu firma Pfizer zatím nepotvrdila, upozornila agentura Reuters. List The New York Times napsal, že má firma o povolení požádat dnes.

Vakcína, již vyvinula společnost Pfizer ve spolupráci s firmou BioNTech, je v USA nejužívanější očkovací látkou proti covidu-19.

List The Washington Post s odvoláním na své zdroje obeznámené se schvalovacím procesem napsal, že vakcína pro malé děti do pěti let by mohla být k dispozici na konci února, což je dříve, než se původně čekalo.

Pfizer a BioNTech požádají FDA o nouzové povolení této vakcíny, která se bude podávat ve dvou dávkách dětem ve věku od šesti měsíců do pěti let. Pokud to regulátor doporučí, pak to bude jediná vakcína povolená pro tuto věkovou skupinu. V USA do ní spadá 19 milionů dětí.

Studie společností Pfizer a BioNTech ukazují, že dvě dávky vakcíny malé děti chrání proti covidu-19 a jsou bezpečné. Firmy zatím FDA předkládají výsledky studií zahrnující podání dvou dávek, ale později chtějí dodat i výzkum vlivu třetí dávky.

V prosinci obě firmy oznámily, že u dětí od šesti měsíců do dvou let se po podání desetiny dávky vakcíny pro dospělé vytvořila imunitní odpověď podobná jako u mladých lidí od 16 do 25 let. Ve skupině od dvou do čtyř let byla tato odpověď imunitního systému méně výrazná.

Covid-19 u dětí sice nemá většinou vážný průběh, ale američtí pediatři upozornili, že varianta omikron malé děti ohrožuje více než jiné, což se projevilo na zvýšeném počtu hospitalizací.