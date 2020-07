Florida hlásí rekordní nárůst případů koronaviru

Floridský rekord přišel den poté, co sedm dalších amerických států ohlásilo rekordní nárůsty nemocných. V celých Spojených státech přitom s koronavirem již zemřelo téměř 130.000 lidí. Nejnovější nárůsty nemocných jsou nejznatelnější v jižních a západních státech USA a dělají obavy i odborníkům. Vzhledem k tomu, že se dnes v USA slaví Den nezávislosti, proto vyzvali obyvatele ke zvýšené opatrnosti.

Nejaktuálnější nárůst na Floridě je podle Reuters větší než kterýkoliv denní rekord zaznamenaný v evropských státech na vrcholu epidemie.

Nové denní rekordní nárůsty nemocných v pátek evidovaly Severní Karolína, Jižní Karolína, Tennessee, Aljaška, Missouri, Idaho a Alabama, zatímco Texas zaznamenal nový rekord hospitalizovaných.

Denní nárůst infekcí v USA v pátek činil 53.483, což je méně než rekordních 55.405 z předchozího dne. Navzdory skokovému nárůstu nemocných průměrný počet úmrtí s koronavirem v USA postupně v uplynulých týdnech klesá. To agentura Reuters připisuje skutečnosti, že se nákaza začala více šířit více mezi zdravými mladými lidmi, u nichž jsou menší rizika vážných komplikací.

With a population of 21 million, Florida announced 10,109 new covid cases today.



With a combined population of 2.6 billion, China, Japan, Korea, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, the Philippines, Australia, and the European Union are averaging 6,760 new cases. pic.twitter.com/B5zHka3oNn