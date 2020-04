Fox News: Koronavirus mohl vzniknou v čínské laboratoři v rámci konkurenčního boje s USA

Televize se odkazuje na několik zdrojů, které byly podrobně informovány o prvních reakcích čínské vlády na nový koronavirus a údajně se dostaly i k relevantním materiálům.

Server uvádí, že počáteční přenos viru skutečně mohl proběhnout z netopýra, pacient nula ale podle zdrojů pracoval v čínské laboratoři. Virus poté roznesl mezi lidmi ve Wu-chanu.

Rostoucí domněnka o umělém původu viru se zakládá na utajovaných dokumentech, televize proto požádala zdroje o přímý důkaz. Ten ale k dispozici není a samy zdroje uvádí, že nejde o definitivní stanovisko a jako takové by ani nemělo být bráno.

Všechny zdroje se shodují na tom, že ze strany čínské vlády došlo k rozsáhlému utajování údajů a informací o covid-19. Část epidemiologické komunity i tajné služby jsou ale stále skeptičtější ohledně samotného původu viru a pokračují ve vyšetřování.

Dokumenty podle zdrojů Fox News popisují rané úsilí lékařů pracujících v laboratoři ve Wu-chanu, jehož trh se zvířaty byl původně identifikován jako místo, kde se koronavirus objevil poprvé. Podle zdrojů ale možná bylo na tržiště poukázáno záměrně, aby Čína smetla obvinění z tamní laboratoře.

Server The Washington Post v úterý uvedl, že američtí velvyslanci v lednu 2018 varovali před nedostatečnou bezpečnosti v laboratoři Wu-chanského institutu virologie. Upozornili také na vědce, kteří prováděli riskantní výzkum koronaviru z netopýrů.

Čína měnila data a zametla stopy

Zdroje dále tvrdí, že Čína "stoprocentně" potlačila a změnila data. "Vzorky byly zničeny, kontaminované oblasti vyčištěny, prvotní zprávy vymazány a akademické články utlumeny," uvádí Fox News.

Televize dodává, že v zemi také "zmizelo" několik lékařů a novinářů, kteří na koronavirus upozornili a varovali před jeho šířením mezi lidmi.

Podle Fox News se na výcviku čínských vědců podílely i Spojené státy, samotnou laboratoř ve Wu-Chanu ale údajně pomohla Číně založit francouzská vláda.

Zdroje televize také přišly s vážným obviněním Světové zdravotnické organizace (WHO). Tvrdí, že WHO od počátku pomáhala Číně zakrýt stopy.

Politici se neshodnou

Na možném původu koronaviru se američtí politici zatím neshodnou a zdráhají se přijmout jakékoliv stanovisko. "Stále více a více slyšíme tento příběh ... provádíme velmi důkladný výzkum této strašné situace," uvedl na dotaz Fox News prezident USA Donald Trump.

Americký armádní generál Mark Milley nepopřel, že se zpravodajci o původ viru zajímali. "Měli jsme hodně informací vyžadujících prozkoumání. Nyní bych ale řekl, že je to neprůkazné. Důkazů naznačují přirozený původ, ale nevíme to s jistotou," uvedl.

Ministr obrany Mark Esper uvedl, že Čína některé informace skutečně neposkytuje. "Ale většina lidí věří, že to začalo přirozeně - bylo to organické. Myslím, že až projdeme pandemií, kterou právě teď máme, nastane čas ohlédnout se a opravdu zjistit, co se stalo, a ujistit se, že jsme tomu porozuměli na tolik, abychom tomu mohli zabránit v budoucnu," dodal.

Sdílnější nebyl ani ministr zahraničí Mike Pompeo. "Co víme je, že tento virus pochází z čínského Wu-chanu, z trhu. Stále je se co učit. Měli byste vědět, že vláda Spojených států usilovně pracuje na tom, aby to zjistila," uvedl.

Virus je přirozeného původu, tvrdí vědci

K samotnému článku o možném umělém původu koronaviru se nevyjádřil žádný vědec. Ti ostatně už dříve uvedli, že koronavirus vznikl přirozenou cestou. Studii zveřejnil časopis Nature Medicine s tím, že genom koronaviru sekvenovali čínští vědci krátce po propuknutí epidemie.

Ti zmapovali, že zdrojem nákazy bylo jediné zavlečení viru do lidské populace a nejednalo se o nákazu z více zdrojů. Tým vědců z USA, Velké Británie a Austrálie vycházel z těchto dat a porovnal genomové sekvence různých dosud známých kmenů koronavirů.

Vědci se zaměřili na specifická místa ve virovém S proteinu, který umožňuje vstup do buňky hostitele. Analýza podle vědců prokázala, že nový koronavirus je nejvíce příbuzný s koronavirem z netopýrů (CoV RaTG13). I přes podobnost s netopýřím virem se však RBD nového koronaviru u lidí velmi účinně váže na lidskou formu receptoru ACE2 - ten se nachází na vnější straně plicních buněk.

Vědci pro přirozený původ nového koronaviru argumentují i tím, že pokud by vznikl uměle, případní tvůrci by ho odvodili od dobře charakterizovaných, v laboratořích běžně pěstovaných koronavirů. Použili by také známá funkční řešení pro vstup do buněk člověka. Podle šéfa výzkumného týmu imunologa a mikrobiologa Kristiana Andersena z amerického institutu Scripps Research však právě specifická mutace v RBD bílkovině a odlišná molekulární struktura "umělý" původ vylučují.

Tým také popsal dva možné původy nového koronaviru. Podle prvního scénáře se virus do nynější podoby vyvinul ve zvířeti a pak přeskočil na člověka. Tak vznikla předchozí ohniska koronavirů, která způsobila nemoci SARS a MERS.

Dle vědců však neexistuje zdokumentovaný případ přímého přenosu koronaviru z netopýra na člověka, existoval tak zřejmě mezihostitel. Scénář by znamenal, že epidemie propukla rychle, neboť při přenosu na člověka už byl virus patogenní a mohl se rychle šířit.

Druhá verze říká, že nepatogenní verze viru přešla ze zvířecího hostitele na člověka a teprve pak se stala škodlivou. V tomto případě vědci zmiňují například podobnosti s koronaviry luskounů. Koronavirus se mohl proměnit přímo v lidech krátce před začátkem pandemie.