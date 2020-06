Francie popřela, že se Guaidó skrývá na její ambasádě v Caracasu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Venezuelský opoziční lídr Juan Guaidó se nachází v budově francouzské ambasády v Caracasu. Oznámil to venezuelský ministr zahraničí Jorge Arreaza, avšak Francie to popřela. Ministr se vyjádřil tři dny poté, co prezident Nicolás Maduro uvedl, že se jeho rival "schovává" na diplomatickém zastoupení.