Georgia bude přepočítávat hlasy. Nad Pensylvánií visí otazník

Státní příslušníci ve státě Georgia avizovali v pátek, že komise budou nuceny hlasy přepočíst. To posléze potvrdil i státní tajemník Brad Raffensberger. Tato informace se v médiích objevila krátce poté, co Georgia oznámila, že rozdíl v počtu získaných hlasů mezi oběma kandidáty je příliš malý na to, aby byl jasný vítěz ohlášen.

Toto vyjádření bylo učiněno krátce nad ránem místního času, kdy Joe Bidena od prezidenta Trumpa dělilo 1 579 hlasů. S tímto prohlášením souhlasil i tajemník Raffensberger: ,,Momentálně je příliš brzy na vyhlášení vítěze. Z celkového počtu zhruba 5 milionů hlasů od sebe oba dělí jen pár tisíc," uvedl později na tiskové konferenci.

Georgia běžně hlasy automaticky nepřepočítává. Jakýkoli kandidát si však může o jejich přepočtení zažádat, pokud ho od protikandidáta nedělí více jak 0,5 %. Bidenův náskok se aktuálně pohybuje v rámci 0,2 %. Raffensberger předpokládá, že veškeré hlasy budou sečteny během víkendu.

I přes to, že Biden již získal Pensylvánii a Nevadu, a prolomil tak hranici 270 nutných hlasů ke zvolení, Georgia má pro oba kandidáty stále svůj význam. Od roku 1992 zde totiž nevyhrál volby jediný demokrat, tím posledním byl Bill Clinton. S Arizonou by si tak Biden na seznam přidal další republikánský stát, který letos zmodral.

V Pensylvánii žádné oficiální rozhodnutí prozatím nezaznělo, Trumpův tým včetně pensylvánského senátora Pata Toomeyho ovšem přepočtení očekávají. Místní legislativa podobně jako v Georgii umožňuje přepočtení hlasů, pokud rozdíl mezi kandidáty není vyšší než 0,5 %. Kandidáti o něj ale požádat nemohou.

Vyhlásit ho musí státní tajemník a to nejpozději do poslední listopadové středy. O přepočtení hlasů mohou v Pensylvánii požádat i sami voliči formou petice, to však nejpozději do zítra. Hlasy by pak měly být znovu sečteny do tří týdnů po volbách. V případě podané petice občany není přepočet časově limitován. Joe Biden zde vyhrál přesně o 0,5 % s přibližně 99 % sečtených hlasů.

Historicky vzato ovšem nově sečtené hlasy promluvily do voleb jen velmi zřídka. Za posledních 20 let, kdy proběhlo celkem 5 778 voleb, bylo nařízeno přepočítání hlasů jedenatřicetkrát. Pouze 3 z těchto jedenatřiceti případů pak znamenaly i změnu výsledku. V těchto případech ovšem kandidáty dělilo pouhých 0,05 %. Čistě v prezidentských volbách se za psoledních 20 let přepočítávalo pouze dvakrát, v roce 2000 a 2016, vítěz však zůstal stejný.