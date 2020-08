Globální bilance koronaviru přesáhla 20 milionů nakažených

Uvádí to agentura Reuters i americká Univerzita Johnse Hopkinse (JHU), jejichž pracovníci shromažďují oficiální údaje z celého světa.

Známí nakažení v posledních týdnech přibývají tempem zhruba 250.000 za den, tedy nejrychleji od vypuknutí pandemie. Hranici deseti milionů podle Reuters globální bilance přesáhla 28. června.

Denní počty hlášených obětí i při rekordních statistikách nákaz zůstávají nižší než v dubnu, kdy vrcholily epidemie v západní Evropě či v americkém státě New York. Tehdy se průměrný denní přírůstek světového součtu přes dva týdny držel nad 6000 úmrtími, zatímco v posledních dnech byl těsně pod touto hranicí.

Zemí s nejvyššími počty nově odhalených infekcí se v posledních dnech stala Indie, která čtyřikrát za sebou ohlásila více než 60.000 nových případů. Desetitisíce nakažených hlásí každý den také ve Spojených státech a v Brazílii, přičemž tyto dvě země a Indie dohromady evidují přes deset milionů případů. Skutečný počet lidí, kteří se tam nakazili koronavirem, je přitom pravděpodobně výrazně vyšší, neboť u velké části infikovaných se nákaza projevuje nanejvýš mírnými symptomy, zatímco jiným působí vážné zdravotní problémy.

Nákazy ve světě rychle přibývají i v důsledku nepříznivého vývoje v Evropě, kde se řada zemí po uvolnění karanténních opatření potýká s rozmachem epidemie. Státy Evropské unie podle dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) dohromady denně oznamují 10.000 až 15.000 nových případů.

Rapid Risk Assessment on #COVID19 in the EU/EEA/UK – 11th update: resurgence of cases.



"(...) there is a true resurgence in cases in several countries as a result of physical distancing measures being relaxed (...)"



