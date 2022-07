Google podpoří ženy jdoucí na potrat. Smaže jejich historii pohybu

— Autor: ČTK

Americká internetová společnost Google bude mazat historii pohybu uživatelů, kteří se vydají na potratovou kliniku. Jinak by si ji mohla vyžádat policie při vyšetřování. Firma to podle agentury Reuters uvedla v pátek. Google se ke kroku rozhodl poté, co Nejvyšší soud USA v červnu anuloval ústavní právo na potrat, což soudy v některých amerických státech začaly uvádět do praxe.