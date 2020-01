Greta dál budí vášně. Fandila jí manželka amerického ministra, pak se cosi stalo

Steven Mnuchin doporučil Thunbergové, aby nejprve vystudovala ekonomii a pak poučovala ostatní. "Stojím v té věci za Gretou (ani já nemám diplom z ekonomie)," napsala Lintonová.

Greta Thunbergová byla tento týden na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu a kritizovala tam politiky za to, že podle ní neberou ohled na výzvy skoncovat s využíváním fosilních paliv. "A co ona vlastně je? Je snad hlavní ekonomka?" reagoval Mnuchin.

Thunbergová na Mnuchinovu kritiku reagovala zveřejněním grafu o uhlíkovém rozpočtu, v němž se odráží spalování fosilních paliv. Napsala k tomu, že dotace fosilních paliv a investice do nich jsou v rozporu s cíli snižovat množství skleníkových plynů. "Takže nám buď objasněte, jak chcete snížení (emisí) dosáhnout, anebo vysvětlete budoucím generacím a těm, na něž už klimatické změny dopadají, proč se máme vzdát našich klimatických závazků," napsala Thunbergová.

